瑞典學院冷庫耶誕期間故障 損失數十年研究樣本

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（中央社斯德哥爾摩5日綜合外電報導）知名的瑞典卡洛林斯卡研究所（Karolinska Institutet）今天表示，由於冷凍庫在去年底的耶誕假期中故障，數十年來蒐集的研究樣本都毀了。

法新社報導，這些研究樣本儲存在液態氮冷卻槽裡，溫度為攝氏零下190度。

卡洛林斯卡研究所是著名醫學大學，也是諾貝爾大會（Nobel Assembly）所在地。諾貝爾大會負責遴選諾貝爾生理學或醫學獎得主。

去年12月22日到23日之間，16個低溫槽的液態氮供應中斷，雖然低溫槽可以4天不添加液態氮，但最終拖了5天，導致來自多所機構的樣本毀壞。

卡洛林斯卡研究所南方校園教務長沙爾柏格（Matti Sallberg）說：「事情發生於可能是你在瑞典能想像到的最糟糕的時間點，就在平安夜的前一天。」

有些媒體報導，估計損失的樣本價值約在5億瑞典克朗（約新台幣14.8億元）。

沙爾柏格說，沒有正式估算損失的樣本價值，但想必有數百萬克朗。

他說：「損失最慘重的是研究白血病（的人），他們從患者身上蒐集樣本達30年之久。」

卡洛林斯卡研究所已展開內部調查，雖然沒有遭到破壞的跡象，校方仍向警方報案。

這些樣本全都嚴格限於研究，因此不影響目前任何一名患者的照護。

沙爾柏格說：「這些樣本曾用於廣泛研究，本有計畫要做更多研究。」（譯者：曾依璇/核稿：劉淑琴）1130206