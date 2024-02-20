俄飛行員半年前叛逃烏克蘭 傳已遭不明槍手射殺

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔/馬德里19日綜合外電報導）烏克蘭與西班牙媒體今天報導，一名去年駕駛直升機叛逃到烏克蘭的俄羅斯飛行員上週被發現死在西班牙一棟公寓的地下停車場，渾身多處彈孔。

西班牙埃菲通訊社（EFE）報導，本月13日在西班牙南部城市阿利坎特（Alicante）附近小鎮比利亞霍約薩（Villajoyosa）發現的一具遺體是俄籍飛行員庫茲米諾夫（Maxim Kuzminov），他去年8月駕駛Mi-8戰鬥直升機抵達烏克蘭，後來以化名持烏克蘭護照在西班牙生活。

英國「衛報」（The Guardian）引述俄羅斯與西班牙媒體提到，庫茲米諾夫遭不明槍手開了12槍謀殺身亡，西班牙警方起初以為此案與幫派有關，後來才知道死者身分背景並不尋常。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）發言人向路透社證實庫茲米諾夫命喪西班牙，但沒有詳述死因。「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）也報導庫茲米諾夫遭射殺身亡。

西班牙警方證實，比利亞霍約薩有一名遭槍殺的死者，但沒有說明身分。西班牙國民警衛隊（Guardia Civil）消息人士告訴路透社，此人生前可能以假身分過活。

率先報導此案的西班牙「資訊報」（La Informacion）提到，調查人員正搜尋兩名駕車逃逸的嫌疑人，這輛車後來被發現燒毀在鄰近小鎮。

庫茲米諾夫去年叛逃到烏克蘭一事被宣傳為基輔當局的一大成功。烏克蘭國防部情報總局當時描述了誘使他叛逃的過程。

如果庫茲米諾夫之死獲得證實，罪魁禍首可能指向俄國克里姆林宮。

克里姆林宮的殺手過去多次在歐洲各地執行暗殺任務。俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）上週命喪北極獄中，死因尚待釐清，他的遺孀尤莉雅．納瓦納亞（Yulia Navalnaya）今天指控俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）謀殺納瓦尼。

若干親近俄羅斯國防部的俄國評論員聲稱，有關庫茲米諾夫遭人殺害的報導是烏克蘭情報單位捏造栽贓。

俄國在烏克蘭南部任命的官員羅戈夫（Vladimir Rogov）在通訊軟體Telegram上寫道：「不必太興奮…他們是想用清白的紀錄和新名字替那個叛徒編造新的履歷。」（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1130220