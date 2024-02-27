觀光客遊南非讓人搭便車慘遭劫殺 警逮3嫌

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（中央社約翰尼斯堡26日綜合外電報導）警方今天表示，一名德國觀光客在南非開車，被一名搭便車的人搶劫並殺害。警方同時宣布逮捕犯嫌及兩名涉嫌共謀者。

遇害的74歲男子身分並未曝光，他從波札那（Botswana）越過邊境到南非，24日在南非北部開車時，主動讓犯嫌搭便車。

警方表示，搭便車的乘客與開車的德國人成了朋友，那名駕駛還請搭便車的人幫忙找住宿的地方。

兩人在著名的匹蘭斯堡國家公園（Pilanesberg National Park）附近的小鎮停下車喝酒，犯嫌的友人也加入他們的行列。

被害人之後被帶到一間房子綁起來且遭到攻擊，劫匪搶走他的現金和貴重物品，並要他說出銀行帳戶密碼。

警方表示，德國男子的屍體後來在一座農場附近的灌木叢中被發現。

警方指出，犯嫌為年齡24歲到46歲間的外國人，他們上週末遭到逮捕，被發現持有死者部分財物。

旅遊產業是南非主要的經濟命脈，但該國的犯罪率也十分地高。根據官方的資料，南非去年10月到12月之間，每天發生近84起謀殺案。（譯者：李晉緯/核稿：楊昭彥）1130227