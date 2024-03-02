英考慮查中國電動車補貼 如屬實恐徵收關稅

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（中央社台北2日電）英國考慮對中國電動汽車展開調查，目前英國商業和貿易部的官員，也準備討論可能的干預措施，原因在於擔心北京對中國汽車製造商的巨額補貼，衝擊英國本地製造業。

美國之音1日引述Politico新聞網站報導，一名汽車業界人士表示，英國可能啟動調查工作，若調查後確定中國汽車製造商得到北京的補貼，可能會向中國汽車製造商徵收關稅。

中國新能源汽車龍頭比亞迪（BYD）、上汽旗下名爵汽車（MG）等品牌，近期在英國推出的電動汽車售價為約2萬5000英鎊（約台幣100萬），比特斯拉Model 3便宜約1萬5000英鎊，與他國品牌電動車價格差異之大，使得中國電動車遭質疑是否有從國家補貼中受益，形成不公平競爭。

英國政府發言人表示，並未收到汽車製造商正式提出的調查請求。不過目前為英國在野黨工黨的影子內閣商務大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）表示，若發現中國汽車品牌與歐洲汽車品牌相比，擁有不公平的優勢，英國應該採取「貿易補救」措施，也就是徵收關稅。

美國之音引述中國戰略風險研究所（China Strategic Risks Institute）執行主任Andrew Yeh觀點，他認為英國毫無選擇，必須要對中國電動車進行補貼調查，原因在於英國和歐盟就汽車進出口達成免關稅協議。因此，若歐盟決定對中國電動汽車採取保護措施，那麼除非英國跟進，否則歐盟可能會說英國有走後門的風險。

北京當局補貼中國電動汽車外銷若屬實，不只造成不公平競爭，此番作法可能會使各國在進口中國電動汽車時，對國家安全風險產生疑慮。

香港監察（Hong Kong Watch）近期發布的報導顯示，比亞迪透過其民營企業的身份獲取外國技術、市場和數據，其後將資料轉給中國國有企業和軍工企業。

美國之音引述香港監察政策顧問Megan Khoo說法，部分中國電動汽車受中國「國家情報法」管轄，意味著這些廠商須向中國情報機構提供訊息，這可能為英國、歐盟帶來重大的國家安全風險。（編輯：謝怡璇/唐佩君）1130302