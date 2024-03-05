外國旅遊網紅遭輪暴引公憤 印度火速逮人

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（中央社新德里5日綜合外電報導）一名巴西裔的28歲西班牙旅遊網紅本月1日晚間在印度遭歹徒輪暴，印度警方宣布逮捕3名犯嫌，並持續追捕另4名在逃男子。本案引起印度社會公憤和羞愧，認性侵仍是當地沉痾。

英國廣播公司（BBC）與天空新聞網（Sky News）指出，被害人與夫婿是在騎機車遊印度期間遇襲，警方於當地時間1日深夜11時許在鄉間路邊發現這對西班牙公民遊客，兩人渾身是傷。

兩人2日接受西班牙電視台Antena 3視訊採訪時自稱「維森特」（Vicente）與「費南妲」（Fernanda），表示歹徒們輪流性侵女方並不斷毆打男方。

「費南妲」說：「7個男子性侵我，對方毆打並搶走我們的東西，只是拿走的東西不多，因為他們主要就是想性侵我。」而「維森特」則說對方不斷以安全帽與石塊毆打他。

被害人是名喜歡騎機車環遊世界的部落客，記錄旅遊點滴上傳Instagram分享給20多萬名追蹤粉絲。夫婦倆已在印度停留數月，之前先在亞洲幾個國家騎車旅行，兩人說案發當天在杜姆奇（Dumki）找不到旅館下榻，只好露營。

華盛頓郵報指出，案發時被害夫婦是在一座森林露營，準備騎機車穿越印度東部前往尼泊爾。兩人2日上午在Instagram貼文，稱7名男子用刀抵住女方喉嚨後輪流性侵，期間毆打她的男伴。兩人後來被警方送醫，警方也很快鎖定7名犯嫌身分。

華郵指出，對低種姓和原住民部落社區婦女的性侵案在印度非常普遍且通常很少獲關注，加害人往往也沒被繩之以法。

然而這起案件因涉及外國公民且還是位旅遊網紅，自然在印度全國引發超高關注。全國性報紙紛紛報導此案，女權人士、政治人物甚至寶萊塢名人也在社群媒體發文，譴責國內這項沉痾。

印度在2012年12月有數千人上街示威，不滿一名22歲女學生慘遭輪暴並殺害。當時案件促使印度政府放寬強制性交的法律定義，並對性侵犯量刑加入死刑選項。（譯者：陳亦偉）1130305