英擬禁外國持有國內報社 阻「電訊報」被收購

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（中央社倫敦13日綜合外電報導）英國政府今天宣布計劃禁止外國政府擁有英國報社，此舉可能導致由阿拉伯聯合大公國投資的公司所主導的「電訊媒體集團」（Telegraph Media Group）收購案破局。

法新社報導，主責業務包含媒體事務的官員巴金生（Stephen Parkinson）說，保守黨政府「致力於」修正擬議的立法，以「防止外國擁有報社」。

阿拉伯聯合大公國副總統兼副總理曼蘇爾（Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan）持股75%的合資企業提議收購「每日電訊報」（The Daily Telegraph）與「觀察者」（The Spectator）雜誌，讓英國政府面臨各界壓力。

美國企業「紅鳥資本」（RedBird Capital）與阿布達比「國際媒體投資公司」（International Media Investments）組成的合資企業RedBird IMI，去年11月與持有電訊媒體集團的巴克萊家族（Barclay family）達成價值12億英鎊的協議。

根據協議，RedBird IMI在為這個媒體集團償還銀行債務後，可取得掌控權。

這項消息在英國媒體圈引起軒然大波，英國政府馬上以公共利益為由，對這起收購案展開正式調查。

執政保守黨一些國會議員也對這項收購案感到擔憂。由於意識形態接近，保守黨長期以來與這個右傾集團旗下媒體關係密切。這起併購案也令員工和新聞自由倡議人士感到驚恐。

英格蘭足球隊曼城隊（Manchester City）老闆曼蘇爾持有Redbird IMI大多數股份。

Redbird是由前美國有線電視新聞網（CNN）總裁朱克（Jeff Zucker）經營。朱克曾表示，曼蘇爾將是「被動投資者」，強調這項收購由「美國人主導」。（譯者：張曉雯/核稿：何宏儒）1130314