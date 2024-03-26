台灣駐印尼技術團教病蟲害防治 農民受益良多

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（中央社記者李宗憲雅加達26日專電）駐印尼台灣技術團先前在北蘇門答臘省洪邦哈孫杜丹縣舉辦講習班，主題為作物病蟲害防治管理技術，吸引當地官員出席及農民參與。

台灣技術團技師邱建翔20日在北蘇門答臘省洪邦哈孫杜丹縣（Humbang Hasundutan）里雅村（Ria-ria）舉辦講習班，希望可提升當地與台灣合作的農民對病蟲害防治的知識與技能。

邱建翔向農民介紹當地作物常見的病蟲害類型及如何防治，包括選擇優質抗病種原、苗床消毒、田間清除患病的植株及噴灑防治藥劑等。

邱建翔也指出，對付蟲害可使用黃色或藍色黏蟲紙等進行視覺誘導。講習過程中，除講授相關知識外，也指導農民如何透過食用油及清潔劑等材料製作葵無露。葵無露可用於防治蚜蟲、紅蜘蛛、介殼蟲及銹病等危害作物生長的因素。

活動最後有搶答，當地農民積極參與，踴躍搶答，且都正確說出答案，氣氛熱絡。

洪邦哈孫杜丹縣長特助瑪多奇（Martogi Purba）、北蘇糧食生產基地負責人巴斯特恩（Van Basten）、洪邦哈孫杜丹縣農業局副局長呂木班托露（Damianus Lumbantoruan）、園藝科長尤內達（Yonepta Habeahan SP, MM）出席本次活動。

巴斯特恩在場介紹北蘇門達臘糧食基地現況，並分享無人機噴灑農藥的影片，期望未來參與糧食基地的投資人與農民有機會將這些技術應用至田間。

駐印尼台灣技術團指出，洪邦哈孫杜丹縣政府表示，期望當地農民能從技術團的活動中有所收穫，進而提高收入。（編輯：郭中翰）1130326