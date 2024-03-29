俄否決聯合國專家監督制裁北韓 反彈聲浪升高

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（中央社首爾29日綜合外電報導）俄羅斯就莫斯科與平壤疑似武器轉讓的調查動用否決權，實際上終結聯合國監督針對北韓的制裁後，今天面臨與日俱增反彈聲浪。

法新社報導，俄羅斯昨天在聯合國安全理事會行使否決權，阻止專家小組續任。該小組負責就北韓違反制裁進行核子和彈道飛彈計畫展開調查。

南韓外交部今天抨擊動用否決權之舉是「不負責任的決定」。

克里姆林宮今天為其動用否決權一事辯護，強調聯合國對北韓的制裁阻礙朝鮮半島對話與和平，無助於區域安全。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者，莫斯科的立場「與我們的利益更趨一致」。

歐洲聯盟稍早稱莫斯科的否決是「在俄羅斯對烏克蘭發動非法侵略戰爭背景下，致力掩蓋朝鮮民主主義人民共和國和俄羅斯之間的非法武器轉讓」。朝鮮民主主義人民共和國為北韓正式國名。

與此同時，美國表示，動用否決權作法是「出於一己之私，目的是掩蓋這個專家小組有關其與北韓勾結的報告」。

這個專家小組的任期將於4月底結束。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1130329