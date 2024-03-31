胡志明市熱浪一波波 用電量創新高恐局部停電

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（中央社記者陳家倫河內31日專電）受到聖嬰現象影響，位於越南南部的經濟重鎮胡志明市遭遇熱浪侵襲，全市的用電需求可能會在4、5月創下新高，達到每天9500萬度，局部停電的情況將難以避免。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，胡志明市今年迄今熱浪一波接一波，氣溫較往年同期增加攝氏1至1.5度；與此同時，用電量節節升高。

胡志明市電力總公司（EVNHCMC）副總經理裴忠堅（Bui Trung Kien）表示，去年最耗電的時候一天大概用了9040萬度，但這一紀錄已經在今年3月26日被打破，當天的用電量來到9246萬度。

裴忠堅強調：「今年3月的電費可能比前幾個月都還要貴。」

4、5月傳統是越南胡志明市的乾季，這時的陽光很強，一些地方氣溫會來到攝氏37至40度。專家預測，天氣變熱大家開冷氣，能源需求也會跟著提高。

今年第一季，胡志明市的用電量達到69億度、年增9.45%。

胡志明市電力總公司表示，胡志明市的電網可以充分滿足用電需要，然而，在特定用電高峰，局部停電的情況仍可能發生。因此，呼籲民眾與企業採取節電措施。（編輯：周永捷）1130331