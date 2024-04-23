市府有權禁遊民露宿街頭？美聯邦最高法院將定奪

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）隨著美國街友人口比例愈來愈高、收容所床位愈來愈不夠用，美國聯邦最高法院今天聽取論證，以判定各大城市是否有權禁止遊民露宿街頭。

法新社和「紐約時報」報導，此案核心來自於美國西岸俄勒岡州格蘭斯帕斯（Grants Pass）市府的規範。當地公共公園出現大批帳篷、毯子和厚紙板後，市府下令不得在公共場所露營或使用任何類型的寢具。

違者面臨295美元（約新台幣9600元）罰款，累犯則可能有牢獄之災。

反對市府取締街友露宿街頭的律師柯克蘭（Kelsi Corkran），今天告訴聯邦最高法院大法官：「這些法令在設計上，就是讓無家可歸者待在格蘭斯帕斯時將面臨無止境的罰款和刑期。」

俄勒岡州格蘭斯帕斯人口4萬，當地沒有市立流浪漢收容所，只能仰賴私人慈善團體設立的機構。在居民開始抱怨有街友在戶外睡覺和大小便後，市政府官員2013年開始加強執法。

格蘭斯帕斯3名街友2018年對市府這項取締作為提出挑戰，主張這樣的做法等同「殘酷及異常之刑罰」（cruel and unusual punishment），為美國憲法第8修正案所明文禁止。

聯邦最高法院預定6月30日做出裁決，而9位大法官怎麼解釋此案，將攸關著全美街友的命運。根據2023年統計數字，全美街友數量達到65萬3100人的新高紀錄。

除了貧窮、毒癮和收容所床位不足導致民眾露宿街頭外，經濟學家主張，美國各地的市場價格房產數量遠低於目標，距離滿足需求還差了數百萬棟，導致現有房產價格不斷上漲。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1130423