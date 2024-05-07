印度大選第3梯次投票 傳零星暴力事件

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（中央社記者林行健哈特拉斯市7日專電）印度國會下議院選舉今天舉行第3梯次投票，1億7240萬名合格選民將選出93名下議院議員，雖傳出零星暴力事件，但整體選舉秩序大致和平。

本屆下議院選舉，印度因全國合格選民人數直逼10億，因此投票分為7個梯次進行，今天是第3梯次。

「今日印度」（India Today）新聞網報導，在西孟加拉省（West Bengal）的一座小鎮，一名候選人與對立政黨的黨工因口角演變為鬥毆，雙雙掛彩；西孟加拉省另一座小鎮的投票站則遭人投擲汽油彈，所幸未傳傷亡。

根據印度選舉委員會的資料，今天投票的93個選區，分布在11個省分和聯邦屬地，選民多達1億7240萬人，投票所18萬5000個，投票時間為印度時間早上7時（台北時間早上9時30分）至傍晚6時。

在這93個選區當中，有11個是「表列部落」（Scheduled Tribes）選區，候選人必須來自「表列部落」族群；還有10個是「表列種姓」（Scheduled Caste）選區，候選人必須來自「表列種姓」族群。

「表列部落」是指弱勢的原住民部落人口，「表列種姓」則是舊時所稱的「賤民」族群；席次保留制度是為確保這兩個族群能在下議院發聲。

距新德里大約180公里的北方省（Uttar Pradesh）哈特拉斯市（Hathras），就因「表列種姓」人口較多而成為「表列種姓」保留選區。這座城市2020年9月曾發生19歲「表列種姓」女子遭高種姓男子輪暴殺害案。

投票站入口部署大批警力，其中多人荷槍實彈，選民投完票後向中央社記者出示塗有墨汁的指甲，為參與世界最大規模民主投票感到自豪。

選委會一大早就在電信公司配合下，向選民發出簡訊，鼓勵大家出門投票。截至印度時間下午3時，投票率為50.71%。

全印度共有543個下議院選區，每一個選區都會選出一名下議院議員；其中412席為一般候選人、84席保留給「表列種姓」候選人、47席保留給「表列部落」候選人。（編輯：周永捷）1130507

印度國會下議院選舉7日舉行第3梯次投票，圖為北方省哈特拉斯市一對夫婦，投完票後出示塗有墨汁的指甲。塗墨汁之舉是為提防選民重覆投票。中央社記者林行健哈特拉斯市攝 113年5月7日

印度國會下議院選舉7日舉行第3梯次投票，圖為距新德里大約180公里的北方省哈特拉斯市一座投票站，選民排隊等候投票。中央社記者林行健哈特拉斯市攝 113年5月7日