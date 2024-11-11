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日本氣象衛星故障 暫不影響警報等發布

2024/11/11 14:02
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（中央社東京11日綜合外電報導）日本氣象廳今天表示，氣象衛星向日葵9號發生故障，雖然會影響颱風強度預測與火山灰高度觀測等，但目前使用其他觀測資料等，暫未對發布警報或注意報帶來影響。

日本朝日新聞報導，氣象廳將在調查故障原因同時，盡速進行修復。

氣象廳表示，目前研判可能是向日葵9號搭載的觀測用相機「可視紅外線放射計」發生故障。雖然白天觀測雲層移動及跟地面的數據通訊都正常，但主要用來掌握夜間雲層動向等的紅外線功能一直無法使用。

如果故障時間拉長的話，氣象廳不排除由目前作為備用機的向日葵8號接替執行任務。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳目前使用中的氣象衛星是向日葵9號，並將8號作為備用機。

向日葵氣象衛星是在赤道上空約3萬5800公里以地球自轉同速度繞行地球的「地球同步衛星」，用從人類眼睛可見的「可見光」到不可見的「紅外線」等各種波長進行觀測。

向日葵的特徵是能連續觀測陸地上難以觀測的海面上颱風、低氣壓，及鋒面等氣象現象。（譯者：黃名璽）1131111

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