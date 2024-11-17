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印度民眾包圍政治人物官邸 當局斷網路實施宵禁

2024/11/17 09:55
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（中央社印度古瓦哈蒂17日綜合外電報導）印度東北的曼尼普爾邦（Manipur）發生致命種族暴力事件，引發抗議群眾包圍政治人物宅邸，有關當局已切斷事發地的網路和行動服務，並下達無限期的宵禁令。

路透社報導，安全部隊15日在河中發現3具遺體，據信是信奉印度教的梅泰族（Meitei）族人。該族代表直指，這3人是遭信奉基督教的庫基族（Kuki）武裝人士擄走的一家六口成員一部分。

自去年5月以來，曼尼普爾邦即因政府補助以及就業和教育配額問題而爆發社區衝突，造成至少250人喪生，6萬人流離失所。

本月11日當天，有10名庫基族武裝人員在與維安部隊火拼時喪生，據報這梅泰族一家六口就是在這場火爆衝突過後下落不明。

一名員警告訴路透社說，為數眾多的抗議民眾昨天聚集在首府因帕爾（Imphal），要求與議員會面，而「當訴求未獲回應，他們衝進宅邸，放火燒車，破壞財務」。

根據維安官員和政治人物的說法，暴徒包圍了至少9名議員的住家。有4棟宅邸遭到破壞。

曼尼普爾邦因兩個種族而一分為二，一是由梅泰族控制的山谷，二是由庫基族控制的山丘。兩地由一段無人區間隔開來，並由聯邦準軍事單位的部隊進行監督。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1131117

#路透社
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