台商AI技術提升農業生產 吸引印尼官員和農民關注

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李宗憲雅加達26日專電）駐印尼台灣技術團25日舉行48週年慶祝活動，並邀請台灣的智慧農業公司分享如何將AI和數據技術應用在精準農業，以推動印尼農業發展，吸引多名印尼官員、學者和農民關注。

來自台灣的新創團隊、聚焦人工智慧領域「悠由數據」（DataYoo）25日應邀出席駐印尼台灣技術團48週年慶祝活動，並和與會的印尼官員、學者和農民分享AI和數據技術監控農地。

「悠由數據」指出，團隊在活動中展示該公司推出的產品「FarmiSpace」的核心功能，強調可透過多層次的植物反射數據監控農地，而非僅依賴衛星影像。

團隊以印尼語提及「該產品能根據作物種類（如秋葵、苦瓜、水稻等）設置專屬的告警條件，讓農民快速掌握農地狀況並作出即時反應」。

「悠由數據」總經理吳君孝指出，這項科技吸引許多人的關注，他說：「我們希望將台灣的智慧科技推廣至更多印尼地區，幫助當地農民和農企業提高生產效率，實現更大的發展潛力。」

駐印尼台灣技術團團長高祥泰告訴中央社，「48年來，技術團與印尼農業部門及農民建立深厚的夥伴關係，這是我們推動永續農業發展的基石」。

他說，技術團未來將會配合駐印尼代表處規劃，透過台灣智慧農業等科技，協助提升印尼農業。

出席慶祝活動的印尼糧食協調部助理副部長薩利（Saleh Nugrahadi）表示，希望台灣能支持印尼新政府糧食自給自足計畫，並持續協助培訓農民。另外，他告訴中央社：「有關於蒐集數據和處理食物浪費等，也希望台灣能協助。」（編輯：周永捷）1131126