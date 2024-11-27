義大利家庭型態劇變 單親父母10年增44%

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（中央社記者黃雅詩羅馬27日專電）義大利的社會結構與家庭型態正劇烈轉變，義大利國家統計局（ISTAT）昨天公布數據指出，義大利「單親家庭」在近10年增加了44%，共同養育下一代的雙親家庭則減少了120萬人。

因應義大利單親家庭不斷增加，許多渡假飯店紛紛推出「單親方案」，讓假期必須獨自照顧小孩的單親父母享有特別優惠，有些飯店會主打提供三餐與兒童托育的「全包式」服務，創造另類商機。

義大利國家統計局公布數據指出，從2011到2021年，義大利雙親家庭減少120萬人，此下降趨勢比前次調查更為劇烈。在上個10年，亦即2001到2011年的調查數據中，雙親家庭人數下降了50萬7000人。

數據顯示，義大利的單親家庭正快速增加，近10年具有「單親父母」身分者從大約265萬人，上升到超過380萬人，漲幅多達44%；其中單親媽媽約佔300萬人，單親爸爸約佔85萬人。

義大利單親父母增加的原因也出現轉變，過去多數是因為喪偶，現在主要是因為離異（離婚或分居），抱持單身主義，或有了非婚生子女。根據2021年數據，義大利單親父母約一半是因離異，3成是因喪偶，另有22%單親父母從未結過婚。

在生育率調查部分，義大利出現明顯「南北差異」。在南部大區坎佩尼亞（Campania）、巴西里卡塔（Basilicata）、普利亞（Puglia）等地，超過一半家庭會生養小孩，在北義許多地區，生育小孩的家庭比率則僅佔3到4成。

數據顯示，在義大利生養「獨生子女」目前仍佔主導模式，50%家庭只有1個孩子，40%家庭有2個小孩，10%家庭有3個以上小孩；南部家庭生養孩子的數量平均比北部家庭多。

在同性伴侶部分，ISTAT數據顯示，到2021年義大利公開的同性伴侶數量約1萬人，有逐年增加趨勢，其中60%居住在北義，南義僅佔15%。（編輯：張芷瑄）1131127