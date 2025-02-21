加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經國號戰機測試掛載空射雄三飛彈 國軍制海戰力加乘
首頁 / 國際

馬來西亞競逐中國榴槤市場 專家示警地緣政治風險

2025/2/21 19:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃自強吉隆坡21日專電）中國對榴槤需求攀升，馬來西亞伐林翻種迎合新商業模式，共同與其他東南亞生產國競逐「中國夢」，但專家示警，應顧及初嚐甜頭後隱藏的地緣政治風險，避免過度依賴或淪為「榴槤外交」籌碼。

東南亞包括泰國、菲律賓、越南與馬來西亞等國均種植榴槤並銷往中國。大馬榴槤品種多元，逾220種品種獲得有關單位註冊，其中，貓山王、黑刺榴槤頗受中國青睞。

被大馬視為「萬果之王」的榴槤過去多屬小農經濟，並未大規模種植，直到2011年才向中國出口冷凍榴槤果肉製品，再於2019年以冷凍整粒榴槤出口中國，榴槤市場近年已掀中國熱。

去年6月中旬，馬來西亞與中國簽署「馬來西亞新鮮榴槤對華出口植物檢疫要求議定書」，中國海關總署公布進口馬來西亞鮮食榴槤植物檢疫要求，首批新鮮榴槤8月出口中國達40噸，試圖與泰國、菲律賓與越南分庭抗禮，搶進中國市場大餅。

大馬官員將榴槤視為繼橡膠與油棕後最成功的農業經濟作物，麻六甲、彭亨、霹靂、柔佛、砂拉越等州是主要產地之一，今年總產量預期逾50萬噸，其中，諸如貓山王約占36%、黑刺榴槤占1%，其它如D24榴槤11%、甘榜榴槤38%。

彭亨州的文登（Bentong）與勞勿（Raub）被當地人認為是貓山王榴槤故鄉，榴槤業者穆斯塔法（Mustafa）說，中國是榴槤消費大國，越南貓山王榴槤拜地利之便鄰近中國，是大馬最大競爭對手，泰國榴槤則不如貓山王濃郁。

在文登擁有數公頃榴槤園園主伍賢幹今天受訪說，中國對榴槤需求量太大，大馬雖順利搶下灘頭堡，但本地榴槤價格陸續上漲，尤其，面對地緣政治多變局勢，榴槤經濟打造出的新商業模式備受考驗。

他說，中國榴槤市場中的大馬榴槤約占20%，泰國最多約70%，如果中國利用榴槤作為貿易戰武器，並非沒有可能發生，不過，諸如油棕、稀土與榴槤都有可能變成貿易戰工具，「如果真的要威脅，什麼情況都會發生」。

伍賢幹認為，如果大馬產量過盛，中國又停止採購榴槤，這些榴槤要銷往何地，就會發生滯銷困境。

南馬柔佛巴力拉惹（Parit Raja）榴槤小農園主卓清榮受訪說，任何商品銷售都要分散風險，榴槤既是重要經濟作物，唯有向全球開拓多元市場，而非僅押寶少數國家，如今大馬榴槤除中國外，也有銷售到澳洲、中東與美國，但更重要的是要拓展榴槤生態旅遊，吸引外國人到大馬品嚐榴槤，才不致依賴受制成為貿易戰工具。

馬來西亞保護自然遺產組織（PEKA）也關注大馬為闢建大型榴槤園伐林，以滿足榴槤市場需求現象，對環境生態形成威脅。

google news透過 Google News追蹤中央社

馬來西亞默迪卡民調中心（MCOR）研究員李泰德（Ted Lee）認為，大馬要注意中國藉「榴槤外交」籌碼，對東南亞榴槤生產國施加的貿易障礙，諸如中國實施新的檢疫措施讓越南與泰國的榴槤價格暴跌或銷毀，當地榴槤業者蒙受巨大損失，有苦難言。

他認為，馬來西亞榴槤要銷路多元化將不受制於依賴單一市場風險。對東南亞國家來說，將榴槤銷往中國的確能感受到實質經濟紅利，但過度依賴單一市場容易受新設貿易障礙宰制，特別是馬中關係雖然密切，仍應顧及地緣政治現實，而非淪為「榴槤外交」籌碼。（編輯：唐佩君）1140221

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：