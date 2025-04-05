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川普揮關稅大刀 看懂歐亞可能反制手段、對美國自身衝擊
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川普關稅影響波蘭經濟 汽車零件食品出口業受衝擊

2025/4/5 17:59
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（中央社記者彭維楀華沙5日專電）美國對歐盟課徵的關稅將嚴重影響波蘭經濟。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）警告，此舉將衝擊汽車零件與食品出口產業，並形容這是對「盟友的沉重一擊」。

波蘭作為歐盟成員國，對美直接出口僅占整體出口總額3.5%，但深度融入德國汽車供應鏈，將間接受創嚴重。波蘭共和報（Rzeczpospolita）報導，波蘭每年對美出口約90億美元（約新台幣3000億元），關稅將推高成本，尤其是汽車與運輸業將首當其衝。

波蘭經濟研究所（PIE）分析指出，10%關稅將使國內生產毛額（GDP）縮減0.4%，若關稅升至20%，損失一定加劇。波蘭選舉日報（Gazeta Wyborcza）也報導，波蘭57%的對美附加價值出口經德國轉運，意味著德國汽車業受創將波及波蘭供應商。

波蘭財長多曼斯基（Andrzej Domański）表示，「波蘭需警惕市場傾銷的連鎖反應。」中小企業尤為脆弱，因為它們難以應對關稅壁壘。

波蘭電視媒體TVN24 Biznes進一步指出，圖斯克政府正與歐盟協商對策，包括爭取美國豁免或制定報復性關稅。圖斯克強調：「我們必須準備好，這是經濟與外交的雙重挑戰。」

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2024年波蘭與美國貿易額達150億美元新高，如今卻因保護主義政策蒙上陰影。若歐盟與美國貿易戰升級，波蘭消費者也將面臨進口商品價格上漲。

波蘭經濟雖具備一定韌性，但關稅衝擊的規模與連鎖效應不容小覷。圖斯克呼籲歐盟採取統一立場，以減輕對成員國的影響，同時尋求與美國的直接對話，力保波蘭產業鏈穩定。（編輯：韋樞/唐佩君）1140405

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