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歐股跳水 德國兩大交易平台一度延遲

2025/4/7 21:13
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（中央社法蘭克福7日綜合外電報導）德國網路金融交易平台Trade Republic和荷蘭國際集團（ING）德國分行今天表示，其線上交易平台因為交易量過大而一度出現技術問題，但輕微故障情形已獲解決。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）在其激烈的貿易戰中沒有退縮跡象，投資人設法應對經濟衰退可能性之際，德國及其他地方的股市重挫。

德國最大交易平台之一Trade Republic指出，在「市場大幅波動」之後，部分客戶「察看他們的投資組合時遇到載入延遲」問題，但這項狀況已解決，且平台一直能進行交易。

ING集團德國分行（ING Deutschland）營運的交易平台也相當熱門，這間公司提到「由於非常大量的交易活動」，其平台一度「稍微延遲」幾分鐘。「不過，我們的客戶一直能進行下單。」

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德國法蘭克福DAX指數今天稍早開盤時重挫逾10%，但稍後收復部分失土，跌幅在午前收斂至4.7%。

川普的關稅戰引發全球股市拋售潮加劇，歐洲股市今天開盤跳水，巴黎股市跌逾6%，倫敦股市跌幅也接近6%，阿姆斯特丹股市挫逾5%，奧斯陸和米蘭股市皆跌3%多。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1140407

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川普
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