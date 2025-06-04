日經：日本將設智庫 著眼因應川普關稅台海局勢

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（中央社東京4日綜合外電報導）「日經亞洲」報導，鑒於近來有關台海和貿易爭端的緊張局勢疑慮日增，日本將成立一個智庫，分析經濟安全風險如何影響供應鏈等領域，並提供政策建議。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，這個智庫將成為日本國家安全保障局（National Security Secretariat）致力強化架構因應經濟安全風險的一環。預計本月發布的年度經濟和財政政策指導方針中將提到這項計畫。

這項文件預計將指出，國家安全保障局將「檢視產業面臨的風險，加強經濟情報能力和綜合智庫功能，以及強化關鍵基礎設施」。

新智庫將匯集外交、情報、軍事、經濟和科技方面的專業知識。

這個智庫將研究經濟安全風險的影響及因應措施。研究主題將涵蓋網路攻擊後關鍵基礎設施關閉、生活必需品供應鏈中斷，以及疫情或自然災害引發社會動盪等情況。

報導說，其中一項具體情境是台海局勢升溫，影響日本關鍵物資和能源供應。美國總統川普政府單方面加徵關稅也可能被列為風險。

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另外，日本內閣府計劃在下一個會計年度成立一個研究機構，研究對經濟安全至關重要的技術。日本經濟產業則在規劃設立一個供應鏈資訊交流中心。

這些機構將由國家安全保障局的新智庫監督。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1140604