報廢消防車疑煞車失靈 下坡連撞10車幸無人傷

（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）一輛無牌照的報廢消防雲梯車今天行經南投縣南投市成功三路，疑煞車失靈連撞約10輛汽車，所幸無人受傷；詳細肇事原因待釐清。

30歲楊姓男子上午駕駛一輛報廢消防雲梯車行經下坡路段，疑煞車失靈連撞路邊約10輛汽車，最後壓著兩輛自小客車才停住，事故現場一片混亂，有汽車被撞幾乎全毀，還有機車騎士險被撞，現場揚起大量塵埃與白煙，目擊者一度以為車輛起火。

南投縣政府消防局表示，上午10時12分接獲民眾報案，南投市成功三路有汽車火警，立即派遣消防救災、救護共5車、14人前往搶救，到達現場發現事故車輛冒些許白煙但無火源，無人員受傷。

由於肇事車輛為報廢消防雲梯車，一度讓民眾誤以為是南投縣消防局消防車闖禍，但南投縣消防局表示，經搶救人員回報，肇事車輛為永利環保工程企業有限公司購買，且非南投縣消防局報廢的消防雲梯車、無牌照，尚不知何縣市消防局報廢車輛。

楊姓駕駛表示，行經成功三路下坡突然「踩不到煞車」，趕緊找路邊車輛擦撞減速；這輛高空作業車上午剛完成檢修，正要開去監理站驗車，想不到車輛檢修後，仍有煞車故障情形。

記者向永利環保公司了解車禍情形，接線員工表示，「不清楚」；進一步詢問「公司主管在嗎？」員工稱「主管出差」後就掛斷電話。（編輯：李明宗）1071024