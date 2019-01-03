遭通緝毒蟲元旦慶生遇攔查 快車道逆向逃仍落網

（中央社記者黃麗芸台北3日電）因毒品案遭通緝的陳姓男子於元旦偕友人慶生，因車內藏毒先假意配合攔查員警，但實際使出「聲東擊西」招數朝快車道逆向拔腿狂奔，最終仍逃不過緊追在後的員警，依法送辦。

台北市警察局保安警察大隊今天召開記者會表示，第五中隊警員黃豊榮、黃冠勛、簡茂洲及陳保同等4人於元旦晚間11時許執行巡邏勤務，發現停放在松山區八德路、饒河街口附近的一輛汽車內兩男性乘客神情慌張，便進行攔查。

現年44歲的陳姓男駕駛下車後一反常態，態度配合且直接坦承車內藏有第一級毒品海洛因，還主動指引毒品藏放位置。

不料，當員警轉身朝陳男指示方向查看時，陳男趁隙突然轉身朝快車道逆向拔腿狂奔，幸一輛順向行駛的汽車立即緊急煞車才未釀災，陳男隨即又跳越道路分隔島逃逸，卻因天雨路滑而滑倒，最後仍被緊追在後的員警壓制、上銬。

警方隨後在陳男及其座車起獲兩包海洛因（總淨重1.05公克）及3支注射針筒。

陳男坦承持有毒品不諱，供稱自己是因毒品案遭判刑7個月卻不願到案執行，於去年12月遭台北地檢署通緝，因自己元旦生日，才偕同副駕駛座的車主黃姓友人到饒河街夜市慶生，不料用餐後返回車上卻遇到警方巡邏、攔查。全案詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。（編輯：方沛清）1080103