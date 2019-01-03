孫子連假揪友沉迷打遊戲 阿嬤怒提告

（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）苗栗縣一名詹姓少年在元旦連假期間，找來4名朋友到家中熬夜打遊戲，少年祖母多次規勸無效，一怒之下報警提告孫子與友人非法侵入住宅及強制罪，警方今天依法移送。

警方指出，詹姓少年出自單親家庭，國中畢業後就未再升學，平日與父親同住，假日會到祖父母家中過夜。元旦假期期間，詹姓少年找了2男2女到祖父母家一起玩線上遊戲「傳說對決」，但5名年輕人一玩就是一天一夜，對於祖母苦心規勸置若罔聞，引發祖母怒火，直接報警。

被邀約前往的4名男女都是與詹姓少年同一所國中的學長姐或同學，其中除蔡姓少年外，其他3人都已滿18歲。

詹姓少年祖母見5名年輕人窩在房間裏，沒日沒夜地嬉鬧、打遊戲，怎麼勸都勸不聽，氣得一度想砸電腦，反而被年輕人團團圍住阻擋，於是直接到通霄警分局對孫子等人提告非法入侵住宅與妨害自由。

少年祖母向警方指出，因為實在看不下去，又趕不走，才決定提告，希望給年輕人一個教訓；警方今天依法將5人分別移送苗栗地檢署及少年法庭。

此外，5人當中蔡姓少年的父親接獲通知前往警局關切時，遭警方查出他日前才因毒品案遭苗栗地檢署發布通緝，當場先上銬解送歸案。（編輯：張銘坤）1080103