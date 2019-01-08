登報送地徵乾女兒 老翁屬意1人

（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）70歲謝姓老翁去年8月登報徵求乾女兒，能陪他掃墓、上山工作就送千坪土地，歷經多月「海選」，他最後屬意1人。老翁今天說，對方若體貼陪他度過餘生，即使是假，也甘心被騙。

在苗栗市租屋的謝姓老翁，去年8月在報紙刊登廣告，徵求「孝順乖巧吃素女兒」，內容提及因為子女不奉養、也不去祭拜祖先，他打算送出財產及位於苗栗山區千坪土地給認養的乾女兒，條件是願意陪他掃墓、到山上工作，死後有人能繼續幫他掃祖墳。

老翁表示，廣告刊出後，陸續接獲50多通「應徵」電話，實際面談7、8人，認為條件不適合的就淘汰出局，留下3人互動觀察，最後僅剩1名從事牙科助理的朱姓女子，彼此目前仍持續保持聯絡。

老翁指出，朱女已陪他掃墓祭拜祖先4、5次，也對他很貼心，「看我皮帶爛到快斷了捨不得換，買了1條真皮皮帶；怕我滑倒，又買了1雙涼鞋，對我設想很周到」。在近5個月來的「海選」過程中，「我都認真觀察，嚴格挑選」。

老翁表示，他的財產全賴祖先庇佑得來，堅持每月固定到台北為父母、爺爺奶奶掃墓，並祭拜祖墳。他擔心自己死後，祖墳沒人掃，「那就太對不起祖先」，才透過廣告，想收18個乾女兒，準備至少觀察1年以上時間，再邀集條件允許的人選召開「家庭會議」簽約。

難道不怕被騙？老翁坦言，難保上門應徵者抱持投機心理，只會在他還在世的時候，才跟著去掃墓，「所以才要多找幾個，多一點希望」。

老翁說，若是長期對他假關心、假體貼，「被騙也甘心」，總比自己一個人孤單孤獨地過一輩子好，「我需要的就是這些啊」。（編輯：戴光育）1080108