被責罵心生不滿 男子持菜刀砍殺老父

（中央社記者吳哲豪彰化15日電）彰化縣永靖鄉一名邱姓男子昨天中午酒後被父親責罵後心生不滿，拿菜刀砍殺老父，邱父頭部、手臂有撕裂傷，所幸沒有生命危險，邱男則被趕到的員警逮捕，訊後遭檢方聲押獲准。

台灣彰化地方檢察署主任檢察官葉建成今天表示，邱男涉犯殺害直系血親尊親屬未遂罪，且有串供之虞，承辦此案的檢察官今天向台灣彰化地方法院聲請羈押，法院中午裁准。

警方指出，42歲的邱男和太太小孩以及父母同住，但邱男沒有固定工作，昨天中午在住處喝酒後，被邱父斥責，邱父抱怨兒子愛喝酒又沒有正當工作，邱男心生不滿，跑到廚房拿了一把菜刀，就朝邱父的頭部、手臂等處砍下，邱父閃避不及被砍傷。

彰化縣警察局員林分局員警獲報後趕到現場，邱男仍待在住處，員警當場逮捕邱男，也通知彰化縣消防局派救護車將邱父送往員林基督教醫院急救，所幸邱父經搶救後已無生命危險，但手臂、頭部等有6處撕裂傷，仍需在醫院接受治療。

邱男接受檢警訊問時，坦承是被父親責罵一時氣不過才會動手，承辦此案的檢察官訊後認為邱男涉犯殺害直系血親尊親屬未遂罪，且有串供之虞，向法院聲請羈押，法院中午裁准檢察官的聲請。（編輯：翁翠萍）1080115