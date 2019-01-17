虐童頻傳 民團籲立委不要只譴責卻無作為

（中央社記者劉冠廷台北17日電）家暴虐童事件頻傳，兒童權益促進協會理事長王薇君今天呼籲政府能夠重視兒虐的議題，也呼籲立委不要只是譴責暴力卻無作為；她也說，已在規劃遊行活動，讓社會正視嚴重性。

從近期的新北市永和區某托嬰中心涉虐童案，再到台南1歲多女童疑遭虐死案，引起社會關注、民眾氣憤；王薇君下午帶著多位家長到立法院旁的立委研究室大樓外，高喊「保護兒童，平安長大」的口號，希望政府能夠正視並解決虐童的事件。

王薇君表示，前總統馬英九在過去就曾說過，少子化是國安問題，但有端出國安的規格嗎，兒童是國家的寶，這也是政府一直在呼喊的，但然後就沒有然後了。

她說，立委也是，看到殘酷的虐童事件，出面對著媒體說痛心又譴責，然後無所作為，這是應該有的態度嗎，修法是立委的職責，不能只是像一般的民眾一樣生氣、譴責兇手，不要說一套做一套。

王薇君說，看到時代力量立委黃國昌主張召開第2次臨時會來處理虐童的問題，她沒有黨派，只支持想做事的人，就看國、民兩黨願不願意表態，在這危急的時刻，不要分藍綠與黨派，大家一起保護孩子，做給民眾看。

她強調，需要政府與立委做給民眾看，有要保護、捍衛孩子的決心，希望不要只是政黨惡鬥，拿出政黨惡鬥的動員實力，保護兒童的議題早就做了，不會等到今天；也呼籲總統蔡英文，正視這樣的問題。

王薇君表示，她現在已經在規劃大規模的遊行，現在的時機是可以讓社會大眾，正視兒虐議題的嚴重性，就看立法院今天是否會通過召開第2次臨時會。

現場一位育有3位孩子的嚴媽媽，則聲淚俱下的表示，嚴懲或是判死刑，可能無法根本的解決虐童這件事，希望可以透過修法，來落實家庭教育，輔導有暴力傾向的人，讓這些人能夠抒發情緒，而不是將情緒發洩在自己的孩子身上。

嚴媽媽說，希望不管是立委還是總統，都能重視虐童這件事，而不是選舉完後，就都回到了原點，各自在做各自的事，人民也只是在過自己的生活。（編輯：趙蔚蘭）1080117