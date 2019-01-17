轎車隧道追撞灑水車 84歲駕駛送醫不治

宜蘭一名84歲林姓老翁17日開著轎車行經蘇澳蘭陽第一隧道時，不慎撞上前方灑水車，轎車車頭全毀；老翁救出時已無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。（宜蘭縣消防局提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 108年1月17日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣17日電）宜蘭84歲林姓老翁今天開著轎車行經宜蘭縣蘇澳鎮蘭陽第一隧道時，不慎撞上前方灑水車，轎車車頭全毀變形。老翁被救出時已無生命徵象，送醫不治。

宜蘭縣消防局約在上午11時30分獲報，一輛轎車行經蘇澳的蘭陽第一隧道北上車道時，不慎撞上前方正在進行灑水道路清潔作業的公路總局第四區養護工程處的灑水車，轎車駕駛林姓老翁受困車內。

警消表示，救難人員抵達現場後，發現轎車車頭全毀變形，林姓老翁被救出時已經沒有生命徵象，經送往附近的台北榮民總醫院蘇澳分院搶救後，老翁還是宣告不治。

公路總局第四區養護工程處表示，當時灑水車車速約30公里，灑水車的車頂、後方的警示燈號都有正常閃爍運作，案發後駕駛將配合警方調查，釐清責任。

蘇澳警分局發布新聞稿指出，林姓老翁因死亡待酒精檢驗，至於駕駛灑水車的周姓男子沒有酒駕。（編輯：方沛清）1080117