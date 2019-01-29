花蓮春日國小教導主任 疑疲勞駕駛撞路樹身亡

（中央社記者盧太城花蓮縣29日電）花蓮縣玉里鎮春日國小教導主任謝明賢，擔任教職27年，以校為家，請病假還放不下孩子，28日晚上10時從學校返家途中自撞路樹身亡，酒測值零，警方研判疑似疲勞駕駛。

孩子口中的「謝爸」，一手創辦「河東假日才藝學院」，喜歡小孩的他27年從未離開台193線花蓮河東地區。因腎臟病去年12月起請病假半年至今年7月，但因承接東吳大學寒假營隊昨天開始，他放心不下孩子，昨天回學校陪伴小孩。

花蓮縣警察局玉里分局表示，昨晚10時許，謝老師駕自小客車沿193線道北往南直行，至193線道103.8公里處，因不明原因駛入對向車道撞擊路樹，造成自小客車左前車頭毀損，經消防隊搶救後送往慈濟玉里分院就醫。經診斷頭部受傷及胸腔肋骨斷裂，經急救無效死亡。

玉里分局表示，謝老師沒有飲酒，疑似過度疲勞，真正車禍原因還要調查。

消息傳出各界悲痛，校長楊正雄說，東吳大學營隊就是他接洽的工作，現在雖然有其他老師接手處理，但是他仍到校關心，雖然希望他好好休息，他卻說「在家也很無聊」，在校待到很晚才開車返家。

謝明賢師專畢業就到花蓮最偏遠的河東地區國小教書，擔任教職27年來幾乎以校為家，所服務的玉里鎮春日國小，全校僅39人、幼兒園30人。

他認為，偏鄉的孩子需要的不是同情、不是金錢幫助，而是看見正向的「成功經驗」，為此他到處替孩子找資源，8年前成立「河東假日才藝學苑」，課程從吉他、爵士鼓、鋼琴、修理腳踏車、工藝、農事體驗、珠心算都有，完全免費，唯一的要求是「有事不能來一定要請假」，結果才藝班吸引幼稚園、國小、國中、高中學生報名，才藝班上課的人數比春日國小的學生還多，就連玉里鎮市區也有學生來參加。（編輯：陳俊碩）1080129