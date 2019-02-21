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浮報差旅費傳訊息串證 彰化鄭姓高職校長遭聲押

最新更新：2019/02/21 14:10

（中央社記者吳哲豪彰化21日電）彰化縣1所國立高職校長遭檢舉，涉嫌浮報差旅費及用公款購買私人物品，鄭姓校長接受檢方約談時，利用空檔用手機傳訊息教人如何應對，檢方認為有串證之虞，向法院聲請羈押。

台灣彰化地方檢察署襄閱主任檢察官黃淑媛今天指出，鄭姓校長在接受訊問時辯稱所購買的物品都用在公務上，至於羈押庭仍在進行中。

這所國立高職的職員向媒體投訴指稱，該校鄭姓校長多次搭同仁便車出差，但校長回來後卻申報出差的交通費，違反申報差旅費的規定，而鄭姓校長以公關費名義購買高價的吹風機說要送給貴賓，但負責核銷的人員卻看不到吹風機，不敢辦理核銷。

廉政署接到學校教職員的檢舉案後，將案件轉交台灣彰化地方檢察署，地檢署檢察官蔡勝浩昨天率領警調人員前往學校搜索，同時帶回鄭姓校長、學校承辦人員以及廠商等10多人進行約談。

檢方指出，有關浮報差旅費的部分仍在查證，不過檢察官發現，鄭姓校長家住台南，曾到台南市的百貨公司購買私人物品，事後再拿出不實發票給學校的會計人員進行核銷，金額約新台幣1萬多元，至於其他支出，檢察官還在清查中。

檢方表示，鄭姓校長在檢察官約談的空檔，竟然利用智慧性手機的通訊軟體，指導相關人員要如何應對；檢察官認為，鄭姓校長此舉已有串證的嫌疑，因此決定向台灣彰化地方法院聲請羈押。（編輯：陳俊碩）1080221

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