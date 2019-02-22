洩密案更審馬英九否認犯罪 柯建銘稱后羿射太陽

（中央社記者劉世怡台北22日電）前總統馬英九涉洩密案，高院更一審今天首開庭，馬英九說「我沒有犯罪」，作為合法、合憲；告訴人柯建銘則說，他扮演民進黨的后羿，射下馬英九這個假太陽。

全案起於已解散的最高法院檢察署特別偵查組，在民國102年偵辦民主進步黨籍立委柯建銘及當時的立法院長王金平、法務部長曾勇夫等人疑涉司法關說案。

台北地檢署指控，馬英九在102年8月31日，明知調查司法關說案的「100特他61案」並非只是行政不法，仍洩漏偵查中秘密、柯建銘個人資料及通訊監察資料，給時任行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強。

此外，馬英九在102年9月4日，教唆當時的檢察總長黃世銘向江宜樺洩漏並交付偵查中的秘密及監察通訊所取得的應保密資料。

一審法院審理，判馬英九無罪，二審改判馬英九4月徒刑，經上訴，最高法院舉出二審事實記載籠統、江宜樺是否無權知悉等4大理由，以二審有判決理由不備等違法，發回更審；高院更一審由庭長張惠立擔任受命法官兼審判長，法官游士珺、柯姿佐擔任陪席法官，組成合議庭，今天首次開庭。

馬英九出庭時，面對媒體提問，不發一語進入法庭，柯建銘則受訪指出，馬英九是政治上、司法上的相公，「我會扮演民進黨的后羿，射下馬英九這個假太陽」。

馬英九在庭上說，當時他是因黃世銘提出的報告顯示，王金平、曾勇夫等人疑為柯建銘案件關說而不上訴，他的作為絕對合法、合憲，之前一審法院判他無罪並沒有判錯，他沒有犯罪。

馬英九說，依據最高法院發回判決指出，司法獨立與公正為國家健全法治基礎，關說司法的人，如果是總統、五院院長，破壞力的巨大，不是一般司法關說可比擬，因此呼籲不要延宕司法關說的相關法規，一起努力讓司法關說走入歷史。

公訴檢察官周士瑜、蕭永昌及梁光宗則說，一審法院認定馬英九行為構成犯罪要件，但因行使專屬於總統的憲法第44條權限爭議處理權，有阻卻違法事由，判決無罪部分，一審判決過度擴張憲法文義，誤解院際調解權的原意，且公共利益不是犯罪的漂白劑，請求法院判決有罪。

馬英九委任律師吳柏宏指出，公共利益為法律明文規定，於公益與私益衝突時，作為權衡及取捨的依據，絕非檢方所指的犯罪漂白劑，請求法院駁回上訴，維持無罪判決。（編輯：張銘坤）1080222