女信徒服藥排毒致死 桃園女宮主遭起訴

（中央社記者吳睿騏桃園8日電）賴姓女子到大園區一家宮廟問事，邱姓女宮主稱賴女體內有毒素，要購買服用苦藤粉排毒，造成賴女高燒不退因肝性腦病變死亡。桃檢今天依過失致死、違反醫師法等罪嫌，提起公訴。

根據桃園地方檢察署調查，賴女在去年6月30日晚間前往大園地區的宮廟問事，廟宇的宮主邱女見賴女臉上因醫美治療後留下大片紅疹，診斷賴女體內有毒素，便以新台幣1000元的代價賣給賴女1罐苦藤粉，並囑咐每日早晚服用2匙。

檢察官表示，沒想到賴女在服用2週後，因身體高燒不退便停止服用，隔天更因此送醫急診，由於肝指數過高甚至逼近肝衰竭程度，緊急轉往林口長庚醫院的加護病房，但在去年8月9日，仍因肝性腦病變及缺氧性腦病變導致多重器官衰竭死亡。

檢察官指出，邱姓女宮主坦承有賣藥並教導服用方式，但辯稱自己也在服用，因為有效才會向賴女推薦說苦藤粉可清火解熱，也未勉強賴女服用。

檢察官表示，經法醫解剖複驗証明，賴女生前並未患有重大疾病，因服用藥粉後才導致多重器官衰竭死亡，地檢署今天也依「過失致死罪」及違反「醫師法」等罪嫌將邱女提起公訴。（編輯：方沛清）1080308