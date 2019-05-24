雲林專勤隊利用暴雨突襲 逮5失聯移工

移民署雲林縣專勤隊日前利用豪大雨期間，在虎尾一處鐵皮屋查獲5名正在剝蒜頭的失聯移工，雇主將面臨最高新台幣75萬元罰鍰。（雲林縣專勤隊提供）中央社記者黃國芳傳真 108年5月24日

（中央社記者黃國芳雲林縣24日電）移民署雲林縣專勤隊日前利用豪大雨期間，在虎尾一處鐵皮屋查獲5名正在剝蒜頭的失聯移工，雇主被依違反就業服務法函送雲林縣政府裁罰，將面臨最高新台幣75萬元罰鍰。

移民署雲林縣專勤隊今天表示，日前接獲檢舉，虎尾鎮一處鐵皮屋經常有外籍移工出入，因鐵皮屋位於非常隱密的偏僻小徑，懷疑屋內有失聯移工。

雲林縣專勤隊於20日查緝時，正下起滂沱大雨，且夾雜打雷，查緝人員顧不得瞬間暴雨，立即展開行動，入內便看見5名失聯移工正從事剝蒜頭工作，移工看見查緝人員突襲，當場一臉錯愕，雇主則是臉色鐵青，隨即將雇主、移工帶回專勤隊偵辦。

雲林縣專勤隊指出，5名失聯移工，經查證身分後，有4人來自印尼、1人來自越南，雇主則被依違反就業服務法函送雲林縣政府勞工處裁罰，將面臨最高75萬元罰鍰。

雲林縣專勤隊提醒民眾，應合法僱用外籍移工，勿心存僥倖，若違法恐將面臨高額罰鍰。（編輯：陳俊碩）1080524