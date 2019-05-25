汽車旅館驚傳一氧化碳中毒 3大1小昏迷送醫

宜蘭縣羅東鎮一間汽車旅館25日發生汽車廢氣引起一氧化碳中毒，50歲王姓男子帶著9歲兒子與蒙古籍22歲和19歲女子入住旅館，被人發現時已昏迷不醒，警消獲報立即將4人送醫。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年5月25日

（中央社記者王朝鈺宜蘭25日電）宜蘭縣羅東鎮一間汽車旅館今天發生汽車廢氣引起一氧化碳中毒，一行4人（3成年人、1小孩）被人發現時昏迷不醒，警消獲報將4人送醫，3人已恢復意識，50歲王姓男子仍在急救中。

宜蘭縣消防局上午6時35分接獲通報，羅東鎮一間汽車旅館內發生汽車廢氣引起一氧化碳中毒。旅館人員向警消表示，50歲王姓男子帶著9歲兒子與蒙古籍22歲和19歲女子一行共4人入住休息，預計上午6時30分退房。2名蒙古籍女子是桃園開南大學的交換生。

不過，旅館人員發現王男等人並未退房，便拿著備用鑰匙前往查看，發現4人已意識昏迷不醒，但還有呼吸心跳。50歲王男在一樓車庫汽車駕駛座，當時汽車仍在發動中，其餘3人則在2樓，1名女子及男孩躺臥在地板，另1名女子則在床上。

警消獲報到場立刻將4人送醫急救，經抽血檢驗後確認為一氧化碳中毒，警消表示，目前2名蒙古籍女子及9歲男孩已恢復意識，50歲王姓男子仍在急救中。（編輯：方沛清）1080525