男子拿酒瓶鋁罐砸人 殺人未遂起訴法院不受理

（中央社記者吳哲豪彰化8日電）尤姓男子因不滿陳姓男子傳曖味簡訊給女友洪女，拿酒瓶、鋁罐等砸向陳男頭部，檢方認為尤男打人，又恐嚇「我一定要給他死」，依殺人未遂罪起訴，但法官認為證據不足，不受理。

台灣彰化地方法院日前公布的刑事判決書指出，陳男開設通訊行，與洪女有業務往來，有案子要介紹給洪女，洪女開車載著尤男和另名李男跟陳男碰面後，一起唱歌喝酒，尤男突然想起陳男曾傳曖味簡訊給女友，拿酒瓶、茶壺以及鋁罐等砸向陳男頭部，看見陳男頭部流血後仍不罷手。

台灣彰化地方檢察署檢察官查出，認被告先後持酒瓶等硬物 朝陳男頭部猛力揮擊，又用腳踹頭部，看見陳男手摸頭部，手掌沾滿鮮血後，仍不罷手，且尤男被洪女等人架出門後，又出言恐嚇「把門打開，我一定要給他死，我沒有要放過他 」，如果不是洪女等人出手阻止，難保陳男不會死亡。

不過法官調閱監視器畫面發現，尤男未曾說出「我一定要給他死」等話語，且尤男是以「丟擲」方式攻擊陳男，而非直接拿東西敲打，尤男雖口出三宇經，但未曾說要給對方死，尤男所犯應為傷害罪，且尤男事後已和陳男和解，因此裁定不受理檢方提起的公訴。（編輯：方沛清）1080608