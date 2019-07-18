換瓦斯引逢甲氣爆 員工及業者一審判賠831萬

（中央社記者蘇木春台中18日電）瓦斯行員工林坤榮前年7月到台中逢甲商圈某餐廳更換瓦斯鋼瓶，不慎將鋼瓶撞倒外洩，隨後引發氣爆，造成3死13傷。台中地院今天判林男與瓦斯行賠償新台幣831萬餘元，可上訴。

台中地方法院民事判決書指出，男子林坤榮為台中市大雅區上釗順瓦斯行兼職員工，正職員工休假時，由林男負責代班。

民國106年7月18日中午11時多，林男載運瓦斯鋼瓶，到台中市西屯區西安街、逢甲商圈內的心齋橋咖哩餐廳更換瓦斯鋼瓶，廚房內有3個瓦斯鋼瓶，林男欲將其中1個空瓶搬離時，不慎撞倒其他2個已開啟連接瓦斯爐的鋼瓶。

遭撞倒的瓦斯鋼瓶因拉扯橡膠軟管，導致斷裂脫落，造成大量液化石油氣外洩，且瓦斯鋼瓶從廚房旁通往地下室的樓梯掉落，經過30秒左右，林男進入地下室尋獲2瓶瓦斯鋼瓶並關閉開關。餐廳員工聞到瓦斯味，通知瓦斯行業者張晏銓，隨後到現場的張姓業者攜帶工業電扇至店內與林男會合，林男欲疏散瓦斯味，將工業電扇安裝在地下室，接上電源開啟後到外休息。

餐廳吳姓業者到場後，與張男進入廚房查看時，工業電扇運轉過程中所產生的電器火花，突然引爆地下室內蓄積的液化石油氣，造成瓦斯氣爆起火延燒，使一樓餐廳與樓上分租套房起火，鄰近的8戶建築也遭波及燃燒。

火警導致餐廳吳姓業者與瓦斯行張姓業者，全身大面積燒灼傷，送醫後傷重不治，火警延燒樓上一處出租套房，導致林姓房客一氧化碳中毒而窒息死亡，火警共計造成3死13傷。

餐廳吳姓業者的父母及餐廳徐姓屋主，向瓦斯行及林坤榮求償，台中地院法官審理後，審酌吳男父母無工作能力，皆仰賴吳男扶養，判賠新台幣804萬6121元。

另餐廳的徐姓屋主，在扣除產險公司理賠的114萬2028元後，林男及瓦斯行必須再賠償修繕費用26萬9554元，全案可上訴。（編輯：黃世雅）1080718