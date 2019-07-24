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前主播母因路不平摔傷 北市府判賠32萬餘元

最新更新：2019/07/24 14:25

（中央社記者蕭博文台北24日電）前主播裔式敏的母親周敏坐輪椅外出，行經台北市永吉路與基隆路口人行道時，因地磚不平，輪椅卡在地磚而翻倒受傷。高院今天判台北市政府賠償周敏新台幣32萬餘元確定。

台灣高等法院新聞稿指出，周敏於民國106年間乘坐輪椅由外籍移工推行外出，途經台北市永吉路與基隆路交叉口東北角人行道時，因路面地磚鬆動不平，導致輪椅左側輪胎卡在凹陷處失去平衡而翻倒，周敏摔出輪椅外，臉部多處受傷。

周敏向台北市政府請求國家賠償新台幣249萬餘元，一審台北地方法院認為，人行道鋪面確實有鬆動情形，高低差約2.5公分，認定北市府對人行道管理維護有欠缺導致周敏受傷，判決賠償精神慰撫金與部分醫藥費共10萬1824元。

周敏提起上訴，高院認為，周敏案發時高齡87歲，因此事故跌倒，步行能力退步，復健治療與此事故有關，另依診斷證明書等文件，認定周敏眼睛黃斑部病變與跌倒有關，也因此事件造成睡眠不佳等狀況。

高院判決北市府應追加賠償周敏復健、黃斑部病變治療等醫療費用7萬餘元，另應追加賠償15萬元精神慰撫金，合計22萬餘元，連同一審判決的10萬元，共應賠償32萬餘元確定，不得上訴。（編輯：翁翠萍）1080724

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