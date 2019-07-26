刑事局偵破信用卡網路盜刷 逮2集團14人

（中央社記者劉建邦台北26日電）刑事局獲報知名購物平台和電信公司遭人持信用卡盜刷，經查蕭姓男子等人取得民眾信用卡個資，上網買高價手機、化妝品等物後，再銷贓販售。全案共2集團犯嫌14人，警詢後送辦。

刑事局今天召開破案記者會，偵一大隊副大隊長許益祥表示，知名購物平台和電信公司日前報案疑遭人盜刷，時間從去年3月開始，經查，歹徒先從國外不法管道取得民眾信用卡個人資料，包含卡號、安全碼等，再前往網購平台購買包含高價手機、化妝品等，取得商品後變賣。

刑事局查出，有前科的24歲蕭男等人涉嫌在知名網購平台上盜刷，共4業者受害；蕭男與藏匿在國外的嫌犯合作，透過專門兜售民眾個資的國外不法網站取得信用卡資訊，再到網購平台消費，且專挑高價手機、化妝品等物品。

另外，有前科23歲陳姓男子也以同樣手法取得民眾信用卡個資後，專到知名電信公司網路門市申辦門號，並購買高單價手機，經查，陳男得手9支手機，金額達新台幣80萬元。

刑事局追查多月後發現，蕭男、陳男為首的信用卡盜刷集團，都是向國外網站購買民眾信用卡個資，再到網購平台等處消費，主要是因部分網路商家刷卡付費時沒有簡訊驗證機制或以第三方支付，才導致類似狀況發生。

刑事局掌握線索後，逮捕蕭男、陳男等14人，警詢後依詐欺罪嫌把蕭男等14人移送新北地檢署偵辦。

刑事局呼籲，民眾可向發卡銀行申請簡訊通知刷卡服務，平時就要有對帳習慣，若發現帳單有不明交易，應立即跟銀行確認，遇詐騙可打165反詐騙諮詢專線。（編輯：方沛清）1080726