中年男搭乘台鐵逃票 咬傷列車長

台鐵表示，3147次區間車車長27日上午在屏東六塊厝招呼站發現一名男子（圖）上車後，躲進廁所規避補票，列車抵潮州站後，車長想將這名男子交給潮州站補票，男子拒絕並趁亂咬傷車長左臂，男子最終仍難逃逮捕，目前由鐵路警察局屏東分駐所偵辦中。（台鐵提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年7月27日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣27日電）台鐵高雄開往屏東潮州站的3147班次區間車，今天上午11時許列車長發現一名中年男子逃票躲進廁所，在潮州站要查票時，男子衝出廁所，咬傷列車長後，逃進另輛火車，最後被逮捕。

台鐵新聞稿表示，3147次（區間車）車長在屏東六塊厝招呼站停車時，執行列車監視，發現一名男子上車後，躲進廁所規避補票，車到達潮州站後，車長想將這名男子交潮州站補票，男子拒絕並趁亂咬傷車長左上臂，隨後躲入3513次（潮州=枋寮區間車）車內。

台鐵表示，潮州站隨即通知地方警察至車站將這名旅客帶回，這輛列車因此晚了24分開車，而左臂被咬的列車長，傷口明顯滲血。

男子目前已由鐵路警察局屏東分駐所偵辦中，而屏東分駐所表示，基於偵查不公開，不便說明。

台鐵指出，這名男子明顯逃票又蓄意傷人，予以譴責，對3147次車長認真執行職務予以肯定，發生受傷事件後台鐵局立即慰問車長表達關懷，後續將配合路警偵詢，並依鐵路法規定辦理。（編輯：林沂鋒） 1080727