遭影射指使人毆前副院長妻 阮綜合：保留追訴權

（中央社記者程啟峰高雄3日電）前高雄市阮綜合醫院副院長阮仲炯妻子5月出席醫院董監事會遇襲，1日又遭無預警解職副院長，今天率妻女質疑有人指使打人；阮綜合醫院說，院方被影射背後指使，保留法律追訴權。

阮綜合醫院5月31日改選董監事，阮家老三阮仲洲連任董事長，阮家老四阮仲炯當選董事。阮仲炯妻子當天遭人持棍棒毆打成傷，阮仲洲6月1日提供新台幣100萬元懸賞獎金緝凶，警方6月5日破案。

院方1日公布新人事案，阮仲炯的副院長與女兒阮馨嬅的管理部主任職務都遭解任。

阮仲炯上午率妻女在阮綜合醫院舉行記者會表示，父女職務無預警被拔，遇襲案也有預謀，「哪邊幕後指使」昭然若揭。他為醫院從年輕拚到老，換得如今下場，「不顧兄弟情誼」，令人心寒。

阮綜合醫院發聲明表示，新人事調整案依阮綜合醫療社團法人規章制度執行，法人7月30日召開臨時董事會也經主管機關核准後召集。

另外，偵辦阮仲炯妻子遇襲案的高雄市政府警察局苓雅分局表示，本案落網的兩名男子都坦承犯行，但不願多談犯案動機，全案已依殺人未遂等罪嫌送辦，將持續追查是否有幕後教唆者及犯案動機。（編輯：李明宗）1080803