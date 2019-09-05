黑口罩加黃雨衣 疑似龍潭槍擊案凶嫌身影曝光

桃園市龍潭區4日發生行刑式槍擊命案，其中一名疑似凶嫌身影5日曝光，男子戴黑色口罩、身穿黃色雨衣的身影被監視器拍下，警方成立專案小組偵辦。（翻攝照片）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年9月5日

（中央社記者吳睿騏桃園5日電）桃園市龍潭區行刑式槍擊命案其中一名疑似凶嫌身影今天曝光，男子戴黑口罩、身穿黃色雨衣的身影被監視器拍下，警方已成立專案小組偵辦。

48歲的「貓霖幫」幫主江宗霖，昨天下午在龍潭區中正路三坑段老家旁遭2名槍手朝頭部以行刑方式連開數槍，隨即逃逸無蹤，警消獲報到場時江宗霖已沒有呼吸心跳，送醫後仍不治。

附近居民表示，槍手在案發前1小時就已在行凶處周圍徘徊，附近民眾以為只是到郵局辦事的年輕人，沒想到竟會發生這樣的槍擊案。住家的監視錄影畫面更拍下其中一名疑似凶嫌戴著黑色口罩、身上穿著黃色輕便雨衣的影像，似乎不想被人認出。

民眾表示，兩人在行凶後隨即步行逃跑，一度還企圖搶奪路人車輛失敗，隨後就失去蹤影。

桃園市警局龍潭分局成立專案小組偵辦，今天一度傳出已有凶嫌落網，但警方不願證實，僅表示仍有人在逃。

江宗霖親友表示，江宗霖近年來多在東南亞活動，事業版圖也延伸至國外，親友對於他的交友情況不清楚，也想不出他在台灣會與誰結怨，只希望警方可以儘快查明真相，別讓凶手逍遙法外。（編輯：唐聲揚）1080905