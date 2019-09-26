委外抄表員執勤踹狗 台電宜蘭營運處致歉

（中央社記者沈如峰宜蘭縣26日電）一名台灣電力公司宜蘭營運處委外抄表員最近在值勤時，疑因不滿遭民宅黑狗狂吠，憤而連續踹狗，引發網友撻伐。台電今天為此道歉，並強調將進行再教育。

家住宜蘭冬山的許姓飼主今天在臉書社團「宜蘭知識+」貼文並附上一段影片指出，「影片中的抄表員很不可取，不知道他是火氣大呢？還是心情不好，還是我養狗綁在門口顧門不好？我正要出來看看狀況，他就跑了，他是不是對每一戶有養狗的人家，都是用這個方法來處理的呢。」

影片可看出，一名男子疑因不滿遭民宅黑狗狂吠，於10秒內踹狗多次，還騎車衝撞，過程全被監視器拍下，社群網友見後，群起撻伐。

對此，台電宜蘭營運處坦承，這名踹狗男子是台電外包的抄表員，此舉確有不當，台電人員將陪同當事人向許姓飼主致歉，但有一點要澄清的是，當時這名抄表員曾一度被狗咬到鞋子，才緊急用腳甩開驅離，營運處也將針對所有委外抄表員再教育。

宜蘭縣動植物防疫所表示，將請這名抄表員到案說明，若違反動物保護法情節屬實，可處新台幣1萬5000元至7萬5000元罰款。（編輯：卞金峰）1080926