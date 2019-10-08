休學生打傷2同學 高醫大：非隨機無差別攻擊

（中央社記者程啟峰高雄8日電）丁姓高雄醫學大學休學生今天在學校地下室停車場以鋁棒擊襲男女兩名同學。丁男當場被捕，兩名傷者送醫並無大礙。校方說明，全案不是霸凌，也非隨機無差別攻擊

高醫大主任祕書戴嘉言下午舉行記者會表示，丁男與被害的男、女學生是四年制同系所學生，彼此認識，受傷2人經送醫後都沒有生命危險，校方派員到院慰問，家屬要求校方保護被害學生個資。顧及家長感受加上全案進入司法偵查程序，校方不便透露太多細節。

戴嘉言強調，全案不是霸凌，也非隨機無差別攻擊，而是起針對性的個案。校方會全面檢討校園安全死角，包括加裝監視器、加強門禁管制等校安維護。同時也會提供受傷學生法律詢及心理輔導等方面協助。

他說，由於案發現場沒有監視器，不知丁男何時潛入地下室停車場埋伏；案發當時兩名見義勇為男學生先將丁男壓制在地，學校警衛及警方隨後據報趕到將丁男扭送警局偵辦。

至於丁男在學校就學3年，這學期因個人因素休學，丁男在校曾因情緒問題被列為輔導對象，全案在未被判刑確定前，校方仍會保留其學籍。

高雄市政府警察局三民一分局指出，案件發生在上午10時多，丁男當時在校內地下室停車場埋伏，見同系所同學兩人一起進停下室準備騎機車離去，持鋁製球棒上前打傷女同學頭部及手部。男同學見狀上前制止也遭丁男持球棒打傷頭部及背部。(編輯:孫承武) 1081008