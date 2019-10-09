跨境機房詐騙美籍華人 台越警攜手逮24嫌

（中央社記者黃麗芸台北9日電）刑事局和越南警方攜手破獲跨境電信詐騙集團，該集團主要鎖定在美華裔人士行騙，謊稱被害人帳戶和販童案有關而要求匯款，兩個半月得手約新台幣3000萬元，共逮24嫌遣返、送辦。

刑事局今天舉行「台越警方合作破獲以詐騙美國華人為主之跨境電信詐騙機房」記者會，國際科第二隊隊長蘇立琮表示，日前接獲情資得知有詐騙集團在越南從事電信詐欺，便與越南警方共組專案小組偵辦。

歷經連月追查，台、越警方積極聯繫並密集交換情資後，於9月16日在越南胡志明市第九郡破獲此跨境電信詐騙機房，共計逮捕24名台籍犯嫌，年紀多為20歲至30歲之間，部分有詐騙前科，隨後於10月2、3日分兩批將他們遣返回台。

經報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦，警方持拘票在桃園機場將24嫌全數拘提到案，並解送新竹地檢署偵辦，經新竹地方法院裁准全數羈押禁見。

根據調查了解，此詐騙集團自今年7月起開始犯案，主要鎖定在美華裔人士行騙，謊稱中國大陸公安部和美國聯邦調查局合作破獲一起孩童販賣案件，且被害人帳戶涉及此案，進而要求監管被害人帳戶和轉匯資金到指定帳戶，否則將註銷被害人在美綠卡（美國居留證）。

因許多在美華人不熟悉詐騙方式，在心生畏懼又找不到諮詢對象情況下，只好遵循處理才受害。

警方初估，詐騙集團犯案約兩個半月期間，已知被害人至少有15人，不法所得近100萬美元（約合新台幣3100萬元），且其中單一受騙最高金額者為7萬美元（約合新台幣217萬元）。

刑事局表示，針對此案，後續也和美國聯邦調查局駐台辦事處駐台聯絡官進行聯繫，將協助清查此案在美被害人數，持續向上溯源偵辦。（編輯：方沛清）1081009