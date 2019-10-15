桃園與高雄地檢攜手 破獲走私菸6467箱

桃園地檢署攜手高雄地檢署，日前指揮警方及海巡署登檢3艘船隻，發現6467箱菸品，目前已由高雄市政府財政局依規定查扣，等待進一步偵辦調查。（桃園地方檢察署提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年10月15日

（中央社記者吳睿騏桃園15日電）桃園地檢署與高雄地檢署4日、5日攜手在海上查獲船身標示蒙古籍貨船、漁船及本國籍漁船，企圖走私菸品，除查扣載運的私菸6467箱，後續也由高雄地檢署依違反菸酒管理法偵辦。

桃園地方檢察署今天下午發布新聞稿表示，檢察官楊挺宏日前接獲情資顯示，有不法跨境走私集團計劃利用貨船出貨、漁船中轉的方式，將未稅菸品私運入境，隨即指揮警方及海巡單位組成專案小組，在過濾、清查相關資料後，鎖定特定船隻涉案。

地檢署表示，由於注檢對象隸屬高雄管轄，便由高雄地檢署檢察官接續偵辦，4日上午，在高雄西南方約70浬處登檢查緝船身標示蒙古籍貨船，並發現另一艘蒙古籍漁船正接運貨船上的黑色包裝物，隨後又發現本國籍漁船與蒙古籍貨船也有接駁情形，因此在5日另派巡防艇前往查緝，並在漁船上查獲與蒙古貨船上相同包裝物品。

檢察官表示，在指揮海巡署登檢3艘船隻清點後，發現蒙古籍貨船上有菸品5230箱、蒙古籍漁船上有837箱、本國籍漁船上有400箱，共計6467箱菸品，目前已由高雄市政府財政局依規定查扣，全案所涉違反菸酒管理法部分，由高雄地檢署進一步偵辦。（編輯：李錫璋）1081015