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特斯拉國道試駕自撞 男駕駛離奇墜高架橋亡

最新更新：2019/11/24 16:24
一輛進行試駕中的特斯拉汽車，24日在行經國道1號北向汐止系統往國3南下匝道時發生車禍，造成1死2傷。（翻攝照片）　中央社記者葉臻傳真　108年11月24日
一輛進行試駕中的特斯拉汽車，24日在行經國道1號北向汐止系統往國3南下匝道時發生車禍，造成1死2傷。（翻攝照片）　中央社記者葉臻傳真　108年11月24日

（中央社記者葉臻新北24日電）一輛進行試駕中的特斯拉汽車，今天下午1時許行經國道1號北向汐止系統往國3南下匝道時，因不明原因發生自撞車禍，車上男性駕駛摔落高架橋後死亡，另2名乘客受傷送醫。

國道公路警察局第一公路警察大隊初步調查後表示，當時特斯拉汽車從內湖出發，進行車輛試駕，由23歲華姓男子駕駛，22歲李姓特斯拉營業員則坐在副駕駛座，2人皆為台籍人士，坐在後方的24歲明姓乘客則為韓國籍人士。

警方表示，當時車輛行經國道1號汐止系統北向往國3南下匝道時，車輛先是失控撞上中央分隔島，再撞上外側護欄，華姓駕駛因不明原因掉落護欄外，摔下約16公尺高的樟樹二路高架橋，當場失去生命跡象，2名乘客則被送醫治療，事故現場已在下午3時許恢復通車。

警方表示，李姓特斯拉營業員指稱，華男確定是由路人協助下車，但不清楚為何掉落護欄外，詳細事發經過、肇事原因仍待調查。（編輯：李錫璋）1081124

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