性騷2女學生 韓籍男師未到案將通緝

（中央社記者劉世怡台北5日電）國立政治大學韓國籍教師朴在慶被控性騷擾2名女學生，一審遭判1年2個月，可易科罰金，案件上訴二審後，10月未到庭，近日調查發現他已出境，二審法院今天表示，將發布通緝。

二審台灣高等法院指出，一審法院限制朴男出境出海期限至今年4月7日，當時二審合議庭可能考量他所涉為本刑2年以下的輕罪，又可易科罰金，而沒有接續對他限制出境出海。

二審法院指出，朴男於5月間有出庭，後來9月間受命法官賴邦元退休，由法官劉兆菊接手，10月傳喚朴男未到庭，近日調查發現他已出境，依法將發布通緝。

檢方調查指出，2名女學生指控朴姓教師在106年3至5月間，以語言交換為由，邀女學生至研究室，趁機偷摸女學生的大腿、臀部。被害女學生一開始以為只是無意觸碰，但多次遭朴男騷擾後，忍無可忍選擇提告。

朴姓教師否認性騷擾女學生，檢察官參酌政大調查報告，其中認定朴男行為不當，遭多名學生指控常有擁抱、摸頭、拍背等行為，另認為2名女學生指述合理，認定朴男嫌疑重大提起公訴。

一審台北地方法院去年年底認定，朴師對2名女學生確有8次性騷擾行為，各判刑3個月，合併執行1年2個月，可易科罰金，朴男不服提起上訴，二審由台灣高等法院審理中。

民事部分，北院昨天判朴師分別賠2名女學生新台幣50萬元、30萬元，還可上訴。（編輯：李亨山）1081205