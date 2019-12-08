打死3歲兒棄屍又犯竊盜 男合併執行10年

（中央社記者劉世怡台北8日電）基隆市白姓男子不滿3歲多的兒子哭鬧尿床，打死兒子後棄屍，判刑9年半確定；白男另被控侵入住宅竊盜判刑7月確定。檢察官聲請定應執行刑，高等法院裁定應執行10年徒刑。

歷審判決指出，白姓男子因案入獄服刑，假釋出獄後帶著兒子與王姓女友同住，因收入不穩、經濟壓力大，時有心情不佳的狀況。

民國100年間，白姓男子發現兒子尿床又哭鬧，心生憤怒，先用拳頭毆打兒子腹部，再將兒子舉起勒住頸部。王女上前勸阻，白男反將兒子重摔在地，並要求兒子原地踏步喊「1、2、1、2」，兒子照做後突然昏倒，王女要求將男童送醫反遭白男毆打。

白姓男子幫兒子作CPR急救後，便將兒子放在套房地上。翌日上午，白男發現兒子已死亡，擔心假釋遭撤銷，竟將遺體用棉被包裹後，騎機車到租屋處附近一處山區產業道路將遺體丟下山坡。

由於男童103年間已屆入學年齡但遲未入學，經社會局函請警方協尋，發現男童已失蹤多年。警方懷疑恐遭不測，105年5月間報請基隆地檢署偵辦，白男才供出棄屍地點，檢警兩度前往開挖採證，全案曝光。

一審基隆地方法院依對兒童犯傷害致死罪、遺棄屍體罪，判處白姓男子應執行有期徒刑9年6月。

白男提起上訴並主張，經濟狀況不佳又是新手父親，犯罪有特殊原因與環境，應符合情堪憫恕的減刑條件，且犯後良心不安，常寫佛經迴向給兒子，請求法院輕判，但二審台灣高等法院認定，他犯行明確，客觀上不足以引起一般人同情，駁回上訴；白男因未上訴而確定。

此外，白男另犯侵入住宅竊盜，遭判刑7月確定；經檢察官聲請定應執行刑，高院裁定白男3罪合併執行10年有期徒刑。（編輯：張銘坤）1081208