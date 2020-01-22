台中男子持槍射殺鄰居致死 二審判無期徒刑

（中央社記者蘇木春台中22日電）男子蔡進德因懷疑蔡姓鄰居處理家中風水不當，且又長期遭對方言語怒罵，前年12月間持槍射殺鄰居致死。台中地院一審判處無期徒刑，台中高分院今天維持原判，全案可上訴。

台中高分院今天發布新聞稿指出，男子蔡進德於民國92年間，收受不詳身分男子交付手槍及制式子彈，因懷疑鄰居蔡男的父親，對蔡進德家裡處理風水問題時故意做不好，導致家運不順，又長期遭蔡男辱罵，引發不滿。

蔡進德告訴蔡男的家人，仍未見對方收斂、積怨已久，蔡進德在107年12月24日下午5時多，在住家附近的台中市沙鹿區便利商店旁，見蔡男返家停放機車時對蔡進德瞪視，便持手槍近距離朝蔡男背部、胸部射擊共5槍，造成蔡男胸腹腔臟器破裂出血、多重創傷性休克，送醫後仍傷重不治。

台中地院一審判處蔡進德無期徒刑，案件經上訴台中高分院審理。

合議庭法官認為，蔡進德持有制式手槍逾14年，對社會治安造成潛在威脅程度巨大，在人車往來頻繁的便利超商旁公共巷弄，持槍近距離朝被害人上半身連續開槍射殺，且無視對方中槍後蹲地不起，仍自背後近距離以行刑方式射殺，手段凶殘。

合議庭審酌，蔡進德逃亡數日後帶槍主動投案，到案後承認犯行，有意尋求與被害人家屬和解，未至無教化矯正的合理期待可能，且蔡進德現年約50歲，於108年3月間因中風造成失語症，認原判決用法均無不當。台中高分院今天駁回上訴、維持原判，全案可上訴。（編輯：黃世雅）1090122