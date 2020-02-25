台南托嬰中心涉不當照顧 南檢收影片偵辦

台南市一家托嬰中心傳出教保人員疑似不當照顧，中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君25日帶著民眾提供的監視器畫面到台南地檢署告發業者。中央社記者楊思瑞攝 109年2月25日

（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南市一家托嬰中心傳出教保人員疑似不當照顧，中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君今天帶著民眾提供的監視器畫面，到台南地檢署告發業者。檢方已指派婦幼專組檢察官偵辦。

近日在社群網站流傳多段監視器畫面，拍到一名保母疑似發現坐在地墊上的男童把口罩脫掉，便動手拍打男童的手臂、手心，接著粗暴的把口罩戴回男童臉上。還有另一名保母把幼童從椅子上拉下，並疑似把幼童推倒。粗暴動作引來網友留言表達憤怒，要求嚴懲。

王薇君表示，這些影片是社群網站臉書社團粉絲專頁「靠北惡質幼兒園」版主提供，希望她能代為交給檢方，因為爆料者擔心這些影片若交給政府單位可能會石沉大海。日後檢方在偵辦過程中，如果需要出庭作證，她也會到台南來為這些孩子發聲。

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌表示，此案已由婦幼專組檢察官呂舒雯負責偵辦。檢方收取王薇君提供的影片後，將儘速審閱，並傳喚相關人員到案說明。

陪同到台南地檢署的台南市家庭暴力暨性侵害防治中心主任蘇淑貞表示，台南市長黃偉哲關心此案，也感謝王薇君全力協助。她也已透過王薇君與影片提供者取得聯繫，市府會與檢、警、及兒權社團充分合作。黃偉哲也強調虐兒零容忍，市府對此案的處置不會讓民眾失望。（編輯：孫承武）1090225