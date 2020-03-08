檢疫通報系統傳有漏洞 移民署提數據駁斥

移民署8日表示，針對來自武漢肺炎疫區高風險旅客資料，在疫情升溫後已增加為每天3次定時傳送給疾管署，相關機制運作迄今，已傳輸超過290萬筆資料，無任何延遲情況，達成率100%。（移民署提供）中央社記者黃麗芸傳真 109年3月8日

（中央社記者黃麗芸台北8日電）媒體報導，中央居家檢疫者資料報到地方民政體系竟有3天空窗期。移民署今天表示，相關入出境通報資料迄今已傳輸逾290萬筆，每天3次定時傳送，百分百達成且無任何延遲情況。

中國時報昨日報導，中央至地方全民抗疫動起來，實際操作面卻漏洞百出，基層反映，內政部入出境管理局將居家檢疫者資料報到地方民政體系，竟有3天空窗期，民眾這段時間可在外趴趴走。居家檢疫者配發的追蹤手機至今仍有發報訊息異常問題，讓第一線的里幹事和員警忙到焦頭爛額苦不堪言。

移民署今天發布新聞稿指出，因應武漢肺炎疫情升溫，為配合防疫政策及確保民眾健康，針對來自疫區高風險旅客資料，自疫情初顯就立即依中央流行疫情指揮中心指揮要求，整合入出境、戶籍資料每天兩次傳輸衛福部疾管署。

疫情升溫後增加為每天3次定時傳送，並由疾管署將資料轉報衛福部由「防疫追蹤系統」進行資料比對分類，完成電腦作業後，再提供給民政及衛生機關進行檢疫追蹤。

移民署表示，上述機制運作迄今，已傳輸超過290萬筆資料，無任何延遲情況，達成率100%。

此外，因衛福部系統需一定作業時間，非媒體報導移民署資料傳輸有延遲情況或有空窗期情形。

移民署指出，疫情指揮中心已宣布法國、德國、西班牙提升旅遊疫情建議至第二級警示，為更確切掌握旅客旅遊史，移民署早在2月初即限制國內民眾自非疫區入境時可使用自動通關，其餘外籍人士均須經人工查驗才可入境，藉此深入了解旅客旅遊史，以利掌控疫情。

面對疫情持續升溫，移民署表示，相關資訊系統也持續不斷升級，更努力不懈地協助第一線人員及各防疫機關執行防疫工作，未來仍將配合防疫政策持續強化，維護民眾健康安全。（編輯：戴光育）1090308