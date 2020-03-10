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警方掃蕩選物販賣機仿冒商品 查獲26人送辦

最新更新：2020/03/10 13:56
俗稱夾娃娃機的選物販賣機常充斥仿冒商品，警方去年12月起進行為期3個月的「大掃櫥專案」行動，查緝台中市、彰化縣與南投縣等中部夜市、商圈，共查獲26名涉案業者，並查扣1萬2000件仿冒商品。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真　109年3月10日
俗稱夾娃娃機的選物販賣機常充斥仿冒商品，警方去年12月起進行為期3個月的「大掃櫥專案」行動，查緝台中市、彰化縣與南投縣等中部夜市、商圈，共查獲26名涉案業者，並查扣1萬2000件仿冒商品。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真　109年3月10日

（中央社記者蘇木春台中10日電）俗稱夾娃娃機的選物販賣機常充斥仿冒商品，警方去年接獲檢舉後，在中部夜市與商圈進行大掃蕩，共查獲26名涉案業者，並查扣1萬2000件仿冒商品，全案依違反商標法送辦。

保安警察第二總隊刑事警察大隊第二隊今天表示，警方去年起接獲許多民眾檢舉指出，選物販賣機台充斥仿冒商品，警方在去年12月起進行為期3個月的「大掃櫥專案」行動，查緝台中市、彰化縣與南投縣等中部夜市、商圈進行掃蕩。

警方總計查獲26名涉案的選物販賣機業者，並查獲仿冒商品總計1萬2000餘件，查獲的仿冒商品，涵蓋運動品牌NIKE、ADIDAS、UA、FILA，與國際精品LV、CHANEL、DIOR、角落生物、寶可夢等各品牌皆有。

警方查出，商品小至吊飾、公仔，大至服飾、包款等琳瑯滿目，商品來源皆是中國大陸地區，機台內的犯罪所得也遭警方扣押，另26名嫌疑人中不乏學生、上班族、家庭主婦，多是為了增加收入鋌而走險。

警方訊問後以違反商標法罪嫌將26人移送台中地檢署偵辦，另嫌疑人透過選物販賣機所賺取的不法所得，也遠低於廠商要求的賠償金額。

警方指出，依據商標法規定，以近似商標商品而販賣、意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處1年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣5萬元以下罰金，呼籲民眾不要以身試法。（編輯：卞金峰）1090310

警方去年12月起進行為期3個月的「大掃櫥專案」行動，查緝台中市、彰化縣與南投縣等中部夜市、商圈選物販賣機，共查獲26名涉案業者，並查扣1萬2000件仿冒商品，商品小至吊飾、公仔，大至服飾、包款等琳瑯滿目。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 109年3月10日
警方去年12月起進行為期3個月的「大掃櫥專案」行動，查緝台中市、彰化縣與南投縣等中部夜市、商圈選物販賣機，共查獲26名涉案業者，並查扣1萬2000件仿冒商品，商品小至吊飾、公仔，大至服飾、包款等琳瑯滿目。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 109年3月10日
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